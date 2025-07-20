GÜNCELLEME - Kayseri'de husumetlisini camide bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenilmişti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği kişiyi camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

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