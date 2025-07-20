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        GÜNCELLEME - Kayseri'de husumetlisini camide bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği kişiyi camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 20.07.2025 - 18:36
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de husumetlisini camide bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği kişiyi camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde Şevki Tanrıkulu'nu (63) namaz kıldığı sırada bıçaklayarak öldüren Y.Ş'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde dün ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli polise teslim olmuştu.

        Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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