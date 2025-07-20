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        Camide namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi

        Kayseri'de camide namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Şevki Tanrıkulu'nun (63) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:35
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        Camide namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi
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        Kayseri'de camide namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Şevki Tanrıkulu'nun (63) cenazesi toprağa verildi.

        Tanrıkulu için öğlen vakti Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına, ailesi ve yakınları katıldı.

        Namazın ardından Tanrıkulu'nun cenazesi, Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Öte yandan, Tanrıkulu'nun tek evladının da 30 yıl önce 12 yaşındayken devrilen bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

        - Olay

        Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde, dün ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. (32) tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli polise teslim olmuştu.

        Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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