Camide namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi
Kayseri'de camide namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Şevki Tanrıkulu'nun (63) cenazesi toprağa verildi.
Kayseri'de camide namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Şevki Tanrıkulu'nun (63) cenazesi toprağa verildi.
Tanrıkulu için öğlen vakti Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına, ailesi ve yakınları katıldı.
Namazın ardından Tanrıkulu'nun cenazesi, Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan, Tanrıkulu'nun tek evladının da 30 yıl önce 12 yaşındayken devrilen bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
- Olay
Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde, dün ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. (32) tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli polise teslim olmuştu.
Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenilmişti.
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