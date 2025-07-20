Camide namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi

Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenilmişti.

Tanrıkulu için öğlen vakti Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına, ailesi ve yakınları katıldı.

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