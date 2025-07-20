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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bünyan'daki hamamı yeniledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ilçesinde bulunan hamamı 10 milyon liralık yatırımla 1,5 ayda yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:50
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bünyan'daki hamamı yeniledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ilçesinde bulunan hamamı 10 milyon liralık yatırımla 1,5 ayda yeniledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Bünyan Hamamı'nın tamir, tadilat ve yapım çalışmalarını tamamladı.

        Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, toplam 10 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen çalışma sonucunda, hamam saunası, buhar odası ve modern yapısıyla adeta 5 yıldızlı otel konforuna kavuşturulduğunu ifade etti.

        Kılıç, 1,5 ay gibi kısa sürede tamamlanan hamamın yakında açılacağını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükkılıç ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’e teşekkür etti.

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