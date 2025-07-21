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        Kayseri'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:43 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:43
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        Kayseri'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakuyu Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, M.T, M.Z, A.Ö, E.Z. ve H.H. kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Jandarma, kazıda kullanıldığı değerlendirilen 9 dinamit lokumu, 1 jeneratör ve çok sayıda kazı malzemesine el koydu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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