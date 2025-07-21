Kayseri'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakuyu Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, M.T, M.Z, A.Ö, E.Z. ve H.H. kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Jandarma, kazıda kullanıldığı değerlendirilen 9 dinamit lokumu, 1 jeneratör ve çok sayıda kazı malzemesine el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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