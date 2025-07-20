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        Kayseri'de Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası düzenlenecek

        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:43 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:43
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        Kayseri'de Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası düzenlenecek
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        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

        Belediyenin açıklamasına göre, Lite Quest 3x3 uluslararası turnuva, Cumhuriyet Meydanı'nda 9-10 Ağustos'ta yapılacak.

        16 yabancı ve 16 Türk takımın mücadele edeceği turnuvada, şampiyon takım doğrudan bir FIBA Challenger turnuvasına katılım hakkı elde ederek FIBA Dünya Turu'nun kapısını aralayacak.

        Toplamda 240 bin lira para ödülünün dağıtılacağı turnuvada, birinciye 120, ikinciye 80, üçüncüye ise 40 bin lira ödül verilecek.

        Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak üstü kapalı özel salonda, profesyonel basketbol sahası ekipmanları, 3 taraflı tribünler ve canlı yayın desteği yer alacak. Turnuva, ücretsiz izlenebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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