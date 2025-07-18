Kayseri'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Bu kapsamda Çökmekçi Mahallesi Su Döken mevkisine giden ekipler, bellerinden ipe bağlı şekilde uçurumun kenarında kazı yapan A.Ş., N.S. ve B.S'yi suçüstü yakaladı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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