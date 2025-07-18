Kayseri'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda Çökmekçi Mahallesi Su Döken mevkisine giden ekipler, bellerinden ipe bağlı şekilde uçurumun kenarında kazı yapan A.Ş., N.S. ve B.S'yi suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramada, jeneratör, hilti, ip, 2 üçlü priz, çekiç, elektrik kablosu, 2 demir levye, 3 demir çubuk, pense, tornavida, 2 yan keski ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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