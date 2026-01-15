Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kocasinan'da "Gönül Kazan Projesi" ile 229 vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırılıyor

        Kocasinan Belediyesi tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen "Gönül Kazan Projesi" kapsamında, ilçede yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli, yemek yapma imkanı bulunmayan 229 vatandaşın evine her gün 4 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:22
        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, yürütülen çalışmalarla 7’den 70’e herkesin hayatına dokunan projeler ürettiklerini bildirdi.

        Belediye olarak hayatın her alanında vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Dost Eli olarak adlandırdığımız Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor, gönüllerine dokunuyoruz. Genç yaşlı, kadın erkek demeden 7’den 70’e herkese ulaşmayı hedefliyoruz. İlçemizde yalnız yaşayan, engelli olan ve yemek yapma imkanı bulunmayan 65 yaş üzeri 229 vatandaşımıza haftanın 7 günü bir öğün olmak üzere sıcak yemek ikram ediyoruz. Büyüklerimizin hayır duası, bizim en büyük gücümüzdür."

        Öte yandan, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yemekler belediye yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde, hijyenik ortamda hazırlanıyor.


        Paketlenen 4 çeşit sıcak yemek, belediye ekiplerince vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

