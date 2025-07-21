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        Talas Belediyesi personeline hukuk eğitimi verildi

        Kayseri'de Talas Belediyesinde görevli memurlara hukuk eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:51 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:51
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        Talas Belediyesi personeline hukuk eğitimi verildi
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        Kayseri'de Talas Belediyesinde görevli memurlara hukuk eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimi, emekli mülkiye müfettişi Mehmet Çoban verdi.

        Eğitim, kamu hizmetlerinde şeffaflık, etik ilkelere bağlılık ve mevzuat bilgisi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yapıldı.

        Kamu görevinde hukuki sorumluluklar, etik sınırlar ve mal bildirim yükümlülükleri gibi başlıklarda detaylı bilgiler sunulan eğitimde, "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" ile "Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" hakkında kapsamlı bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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