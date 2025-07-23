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        Vali Çiçek'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:39
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        Vali Çiçek'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 24 Temmuz 1908'in, Türk basınında sansürün kaldırıldığı ve düşünce özgürlüğünün önünün açıldığı müstesna bir gün olduğunu belirtti.

        Basının milletin gözü, kulağı ve hatta vicdanı olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

        "Sansürün kaldırılmasıyla basınımız daha özgür bir ortamda görevini ifa etme imkanı bulmuş, böylece toplumumuzun doğru bilgiye ulaşma hakkı güvence altına alınmıştır. Özgür ve bağımsız medya, şeffaf yönetimin ve sağlıklı bir demokrasinin vazgeçilmezidir. Özgür ve bağımsız basın, demokratik bir devletin temel direklerinden biridir. Bu bilinçle, ilimizde görev yapan tüm basın yayın kuruluşlarımızın ve değerli çalışanlarının, meslek ilkelerine bağlı kalarak doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Zor şartlarda ve büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan yerelden ulusala tüm basın mensuplarımızın bayramını kutluyor, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yaptıkları değerli çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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