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        Başkan Büyükkılıç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:59
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        Başkan Büyükkılıç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle basının, milletin müşterek sesi olduğunu belirterek, basın mensuplarının bayramını tebrik etti.

        Gazetecilerin ve basının toplumdaki önemine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "II. Meşrutiyet'in ilanıyla Türk basınında sansür kaldırıldı. O günden beri basın bayramı olarak kutlanan bugün, basın tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu vesileyle kalemlerini insanlık için kullanan tüm gazetecileri minnetle anıyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Basın demokratik toplumlarda yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak bilinir. Bu güç, tabii ki olumlu, gerekli ve insanlık yararınadır. Bu doğrultuda basın ise gücünü doğruluk ve tarafsızlıktan alır. Kamuoyu adına ve yararına yayınlar yapar. Bağımsız bir denetim unsurudur. Tüm bunlarla birlikte demokrasinin de olmazsa olmazıdır."

        Öte yandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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