AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de bir dizi ziyarette bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Elitaş, ilk olarak partisinin Hacılar İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret eden Elitaş, Hacılar Genç İş Adamları Derneğinin yeni hizmet binasının açılışına da katıldı.

Elitaş son olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde Elitaş'a Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, MHP Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve bazı partililer eşlik etti.