Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti'de "Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı" gerçekleştirildi

        Kayseri'de AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'de "Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Kayseri Eğitim Programı" düzenlendi.

        AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, teşkilat mensuplarının bilgi, birikim ve iletişim becerilerini artırmaya yönelik düzenlenen programda, yerel yönetim tecrübesinden siyasal iletişime, teşkilat çalışmasından değerler eğitimine kadar farklı başlıklarda dersler verildi.

        Eğitim programında, önceki dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya "Yarınlar İçin Teşkilat", gazeteci Ferhat Murat "Sıkça Sorulan Sorular", siyaset bilimci Doç. Dr. Turgay Yerlikaya "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" ve psikoterapist Senai Demirci ise "AK Değerler" konulu sunumlarıyla teşkilat mensuplarına hitap etti.

        Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda teşkilatların sürekli öğrenen, gelişen ve dinamik bir yapıya sahip olması için bu tür eğitimlerin önem taşıdığını ifade etti.

        Eğitimler aracılığıyla, AK Parti teşkilatlarının hem sahadaki etkinliğinin hem de kurumsal kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

        Programa, Okandan'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü mahallede tahrip edilen heykeli onarıldı
        Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü mahallede tahrip edilen heykeli onarıldı
        Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü mahallede heykeline zarar verildi
        Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü mahallede heykeline zarar verildi
        Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği müzenin yapımı sürüyo...
        Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği müzenin yapımı sürüyo...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere 4 bin lira yardım...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere 4 bin lira yardım...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Bünyan'da "Akülü Araç Dağıtım Töreni"ne...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Bünyan'da "Akülü Araç Dağıtım Töreni"ne...
        Kayseri'nin ilk lisanslı kano sporcuları, Yamula Barajı'nda kürek çekiyor
        Kayseri'nin ilk lisanslı kano sporcuları, Yamula Barajı'nda kürek çekiyor