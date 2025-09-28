Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Yiğit Arslan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Carole, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Opoku, Furkan Soyalp, Benes, Cardoso, Onugkha
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Varesanovic, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Dele-Bashiru, Franco, Niang
Gol: Dk. 26 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: DK. 19 Thalisson (Gençlerbirliği), Dk. 22 Abdulsamet Burak (Zecorner Kayserispor)
KAYSERİ
