Kayseri'de Ortak Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı

Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) ev sahipliğinde, tarım ve hayvancılık sektörlerinin mevcut sorunlarını değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Ortak Meslek Komitesi Toplantısı düzenlendi.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda tarım ve hayvancılık sektörlerini etkileyen kuraklık, artan üretim maliyetleri ve mevzuat değişiklikleri gibi başlıklar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, üreticiyi rahatlatacak, üretimi sürdürülebilir kılacak ve rekabetçiliği artıracak yapısal adımların atılması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik somut adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Kayseri, pastırma ve sucukta marka şehir olmasının yanı sıra, hayvan varlığı açısından da Türkiye'nin ilk üç ili arasına girme potansiyeline sahiptir. Sahip olduğumuz altyapı ve stratejik konumla bu hedefe ulaşmamız mümkündür. Tüm siyasi liderlerimize ve merkezi yönetime sesleniyorum, gelin Kayseri’ye hayvancılık alanında pozitif ayrımcılık uygulayalım. Gerekli teşvikler ve altyapı desteğiyle Kayseri’yi Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri haline getirebiliriz. Bu sadece şehrimiz için değil, ülkemizin et ve süt arz güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır."