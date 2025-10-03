Habertürk
        Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i ağırladı

        Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:00 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:00
        Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i ağırladı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, MÜSİAD 110. Genel İdare Kurulu Toplantısı dolayısıyla kente gelen Özdemir, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer'i makamında misafir etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, yapılacak toplantının Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sunmasını diledi.

        Özdemir ise MÜSİAD'ın yeni başkan ve yönetim kurulunun ardından ilk Genel İdare Kurulu'nu Kayseri’de yaptıklarını ifade etti.

        MÜSİAD’ın ilk şubesi olan şehrin Kayseri olduğunu belirten Özdemir, genel idare kurullarının önemli istişarelerin gerçekleştirildiği ve önemli kararların alındığını kaydetti.

        

