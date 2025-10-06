Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü N.M.T. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
