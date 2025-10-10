Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bakkalda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir bakkalda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 00:27 Güncelleme: 10.10.2025 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bakkalda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir bakkalda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Anbar Mahallesi'nde bir bakkalda, iddiaya göre "yan bakma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda T.S.M. bıçakla Ü.A'yı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bakkalda bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı
        Kayseri'de bakkalda bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        TIR ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
        TIR ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
        Kayseri'de okul servis araçları denetlendi
        Kayseri'de okul servis araçları denetlendi
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de 7. Bilim Şenliği düzenlenecek
        Kayseri'de 7. Bilim Şenliği düzenlenecek