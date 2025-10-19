Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 12:34 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:34
        Kayseri'de köpek dövüştüren 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza uygulandı
        Kayseri'de köpek dövüştüren 13 kişiye 120 bin 211 lira ceza yazıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarımsaklı Mahallesi'nde köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, biri organizatör, ikisi köpek sahibi olmak üzere 13 şüpheliyi köpek dövüşü yapıldığı sırada suçüstü yakaladı.

        Bölgedeki 13 kişiye toplam 120 bin 211 lira idari ceza uygulandı.

        Dövüştürülen 2 köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

