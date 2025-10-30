Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor'dan son 11 sezonun en kötü başlangıcı

        SERCAN KÜÇÜŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son 11 yılın en kötü ilk 10 maçlık sürecini geçirdi.

        Giriş: 30.10.2025 - 11:46 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:46
        Kayserispor'dan son 11 sezonun en kötü başlangıcı
        Sarı-kırmızılı ekip, 11 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'de, bu sezon 10 haftada 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. Kayseri ekibi ligde henüz galibiyet alamadı.

        Kayseri temsilcisinin bu yıl ki performansı, Süper Lig'e yeniden çıktığı 2015-2016 sezonundan itibaren sergilediği en kötü ilk 10 maçlık başlangıç oldu.

        Kayserispor, 1 yıl aranın ardından yeniden çıktığı Süper Lig'in 2015-2016 sezonunun ilk 10 maçında 9 puan alarak 15. sıraya yerleşti.

        2016-2017 sezonunun ilk 10 maçında da aynı puan ve sıralamada bulunan sarı-kırmızılılar, 2017-2018'de 18 puanla 4., 2018-2019'da 12 puanla 12. ve 2019-2020'de ise 7 puanla 18. olarak ilk 10 haftayı kapattı.

        Kayseri temsilcisi, 2020-2021 sezonunun ilk 10 haftasında 9 puanla 17. sırada tamamlarken, 2021-2022 sezonunda ise bu periyotta 11 puanla 15. sırada yer aldı.

        Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonun ilk 10 maçında ise 16 puanla 8. sıraya yerleşti. 2023-2024 sezonun ilk 10 haftasını 16 puanla 7. sırada tamamlayan Kayserispor, geçen sezon ise 8 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

        Kayseri ekibi, son 11 yılın en kötü ilk 10 maçlık performansını geçirdiği bu sezonunda ise 10 haftada 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 10 haftayı 17. sırada tamamladı.

        - 10 haftada 2 teknik direktör görev aldı

        Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.

        Ardından göreve gelen Radomir Djalovic de Kayserispor'u kötü başlangıçtan kurtaramadı.

        Gisdol yönetiminde 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi, Djalovic'in takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada da bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

        - Kayserispor'u zor bir fikstür bekliyor

        Ligdeki kötü gidişata dur demek isteyen Kayserispor'u 5 haftalık zor bir fikstür bekliyor.

        Ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, sonraki hafta ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

        13. haftada ligin güçlü ekiplerinden Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak Kayserispor, ardından Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor deplasmanlarında galibiyet arayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

