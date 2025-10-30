Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:05 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde Akar'a, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan eşlik etti.

        Akar ve beraberindekiler, ziyarette Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyaret sırasında Yeşilay'a üye olan Akar'a, üyelik rozeti takdim edildi.

        Yeşilay Kayseri Şubesi yetkilileri, Akar ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
        Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor
        Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor
        Kayserispor'dan son 11 sezonun en kötü başlangıcı
        Kayserispor'dan son 11 sezonun en kötü başlangıcı
        Kayseri'de 3 katlı binada yangın; 4 çocuk dumandan etkilendi
        Kayseri'de 3 katlı binada yangın; 4 çocuk dumandan etkilendi
        Kayseri'de bir binada çıkan yangında 4 çocuk dumandan etkilendi
        Kayseri'de bir binada çıkan yangında 4 çocuk dumandan etkilendi
        Kayseri'de Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi
        Kayseri'de Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi