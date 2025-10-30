Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Sırdaşın olayım" projesiyle gençlere psikolojik destek sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile Akademisi, telefon, online ve yüz yüze iletişime geçtiği gençlere panik atak, kaygı bozukluğu, aile baskısı, ailevi sorunlar, istismar, intihar söylemi, yalnızlık, kimlik karmaşası ve genel mutsuzluk hali gibi sıkıntılarda destek oluyor.

Yaklaşık 2 bin gencin yararlandığı projeden il dışı ve yurt dışındaki vatandaşlar da faydalanabiliyor.

- Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nı yenileme çalışmaları sürüyor.

Doğayla iç içe bir yaşam alanı hedefiyle sürdürülen çalışmalar tamamlandığında alan, ailelerin keyifle vakit geçirebileceği, sosyal donatıları zenginleştirilmiş, modern bir mesire yeri olarak Kayserililerin hizmetine sunulacak.

Çevre düzenlemesi ve peyzaj yenileme çalışmalarının devam ettiğini alan, yenileme süreci boyunca geçici olarak hizmete kapatıldı.