        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Yılın Ahisi" seçilen iş insanı Ali Rıza Güldüoğlu'na şed kuşatıldı

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından "Yılın Ahisi" seçilen iş insanı Ali Rıza Güldüoğlu'na kaftan giydirilip şed kuşatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 21:46 Güncelleme: 31.10.2025 - 21:46
        KAYSO binasındaki törene katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ahilik geleneğinin Türk kültüründe önemli yere sahip olduğunu söyledi.

        Kayseri'nin Ahilik kültürünün temellerinin atıldığı şehirlerden birisi olduğunun altını çizen Çiçek, "Güvenilir insan diye anılmak onurların en büyüğüdür. Zengin, makam sahibi ve başarılı olmak tabii önemli ama insanların 'güvenilir insan' diye anması çok daha önemli. Kayserililer böyle insanları 'bu adamın yemeği yenilir suyu içilir' diye derler, çok güzel özetlemişler. Ömür çok kısa. Geldik gidiyoruz, arkamızdan ya 'iyi adamdı' dedirteceğiz ya da 'gitti işte' diyecekler." dedi.

        KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise "Yılın Ahisi"ni seçerken sadece iş başarısına değil, dürüstlüğe, cömertliğe, paylaşma ruhuna ve topluma kattığı değere baktıklarını kaydetti.

        Ahiliğin geçmişin bir mirası olduğu kadar geleceğin de yol göstericisi olduğunun altını çizen Büyüksimitci, şunları kaydetti:

        "Bu kültürü yaşatmak, geliştirmek ve genç nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 'Elini, kapını, sofranı açık tut, gözünü, dilini, belini bağlı tut' ilkesi, sadece bir öğüt değil hem ticarette hem de insan ilişkilerinde evrensel bir ahlak kuralıdır. Bu ilkeleri yaşatarak, üretimde ve ticarette güveni, dayanışmayı ve adaleti tesis edebiliriz. Bugün, küresel rekabetin hızla arttığı bir dönemde, Ahilik anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü ahiliğin özü dürüst çalışmak, helal kazanmak, paylaşmak ve üretmektir."

        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da Ahilik kültürünün dürüstlüğün, kardeşliğin, yardımlaşmanın ve adaletin simgesi olduğunu belirtti.

        Odakır, Ahilerin nesiller boyunca sadece mal ve hizmet üretmediğini aynı zamanda da insan yetiştirdiğini ve erdemli bir toplum inşa ettiğini söyledi.

        Ahilik kültürünün yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda yüzyıllar boyunca toplumu yön veren bir hayat felsefesi olduğunu altını çizen Odakır, şöyle devam etti:

        "Ahiler, 'elin, kapın, sofran açık, gözün, belin, dilin kapalı olsun' diyerek hem iş ahlakını hem de toplumsal düzeni asırlarca ayakta tutmuşlardır. Bugün bizler, bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla sorumluyuz. Biz de Birlik olarak, 41 meslek odası, yaklaşık 50 bin esnaf ve sanatkarımızla ahiliği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz."

        "Yılın Ahisi" seçilen iş insanı Ali Rıza Güldüoğlu da bu ödülü kendisine layık gören herkese teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Güldüoğlu'na protokol üyeleri tarafından kaftan giydirildi ve şed kuşatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

