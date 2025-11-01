Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Restore edilen 100 yıllık değirmenin "çarkı" turizm için dönecek

        MURAT ASİL - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan ve belediye tarafından restore ettirilen değirmenin çarkı bölge turizmi için dönecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restore edilen 100 yıllık değirmenin "çarkı" turizm için dönecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MURAT ASİL - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan ve belediye tarafından restore ettirilen değirmenin çarkı bölge turizmi için dönecek.

        Aşağı Gergeme olarak bilinen bölgede, önünden Sarımsaklı suyu geçen ve yanındaki şelaleyle doğayla iç içe olan Bünyan Değirmeni, uzun yıllar bölge halkına hizmet verdi.

        Yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olan değirmeni tekrar canlandırmak için harekete geçen Bünyan Belediyesi, bir yılda değirmeni restore ettirerek yok olmaktan kurtardı.

        Proje kapsamında, değirmenin yanındaki betonarme köprü de yıkılarak kemerli bir köprü inşa edildi. İnsanların vakit geçirebileceği bir turizm alanına dönüştürülen değirmen, bahçe düzenlemesinin ardından ziyarete açılacak.

        Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, AA muhabirine, halk arasında "Bünyan Değirmeni" olarak bilinen ve restore ettirdikleri 100 yıllık değirmenin, bahçe düzenlemesinin ardından bölge turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

        Belediye Başkanlığının ilk aylarında Bünyanlı bir mimarın bu projeyle kendilerine ulaştığını anlatan Metin, "Bünyan Değirmeni tam 100 yıllık bir yapı. Birçok bölümü yıkılmış, yok olmaya yüz tutmuştu. Bünyanlı hemşehrimiz Ayşegül Aydın mükemmel bir proje getirdi. 'Bünyan'a hizmet etmek istiyorum. Bu proje buraya mükemmel olur.' dedi ve o şekilde yola çıktık. Projesini çizdi ve değirmenimizi yaptı." diye konuştu.

        Değirmenin restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Metin, şunları kaydetti:

        "Değirmenin önünde de betonarme bir köprü vardı, onu da yıktık ve taştan kemerli Selçuklu mimarisi bir köprü yaptık. Değirmenimizin inşaatı bitti, ufak tefek rötuşları kaldı. İçerisinin tefrişatını yapacağız ve yakında hizmete açacağız. Değirmen Aşağı Gergeme bölgesinde. Önünden ırmak, yanından büyük bir şelale akıyor, karşısı meyve ağaçları. Kuş sesinden başka bir ses duyamadığımız bir mekan. Burasını açtığımızda Kayseri buraya akacak. Sesiz, sakin ve doğal bir güzelliği olan bölge. Projeyle 100 yıllık bir geçmişi olan tarihi değirmenimizin çarklarını farklı bir şekilde tekrar döndüreceğiz. Hem Kayseri'nin hem de Bünyan'ımızın hizmetine sunacağız."

        - "40 yıldır atıl durumdaydı ve statik olarak problemleri vardı"

        Proje fikrini ortaya koyan ve restorasyonu yapan mimar Ayşegül Aydın da memleketinin önemli değerlerinden 100 yıllık değirmeni yok olmaktan kurtararak turizme kazandırdıkları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Yapının aslını bozmadan modern mimari tekniklerini projede kullandıklarını anlatan Aydın, "Değirmen binası yaklaşık 40 yıldır atıl durumdaydı ve statik olarak problemleri vardı. Projeyi oluştururken tescilli bir yapı olmamasına rağmen, tarihi bir değeri olduğu için minimum müdahale yöntemini belirledik. Önce statik olarak güçlendirdik, ardından işlevsel ihtiyaçlarını karşıladık. Sonunda da bu güzelliği ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!

        Benzer Haberler

        15 aylık bebeğin yemek borusuna kaçan pil ve lego parçası, 3 saatlik operas...
        15 aylık bebeğin yemek borusuna kaçan pil ve lego parçası, 3 saatlik operas...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan, Erciyes Teknopark'a ziyaret
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan, Erciyes Teknopark'a ziyaret
        Otomobil kanala düştü, sürücü yara almadı
        Otomobil kanala düştü, sürücü yara almadı
        Kayseri'de "Yılın Ahisi" seçilen iş insanı Ali Rıza Güldüoğlu'na şed kuşatı...
        Kayseri'de "Yılın Ahisi" seçilen iş insanı Ali Rıza Güldüoğlu'na şed kuşatı...
        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
        Kayseri'de 61. ERVA Spor Kulübü açıldı
        Kayseri'de 61. ERVA Spor Kulübü açıldı