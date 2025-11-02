Habertürk
        Hacılar'da 125 konutun kura çekimi gerçekleştirildi

        Hacılar'da 125 konutun kura çekimi gerçekleştirildi

        Hacılar'da TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 3. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ait 125 konutun kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:24 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:24
        Hacılar'da 125 konutun kura çekimi gerçekleştirildi
        Hacılar'da TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 3. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ait 125 konutun kura çekimi yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde 552 konut içerisinde yer alan 3. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ait 125 adet 3+1 konutun kura çekimi düzenlendi.

        Kura çekimine katılan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, hak sahiplerinin heyecanına ortak oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, Hacılar’a kazandırılan toplam konut sayısının 1078'e ulaştığını ifade etti.

        Hacılar'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Şu anda konutlarımızın inşaatları tamamlandı. TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz süreçte teknik anlamda geçici kabul aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta itibarıyla Ankara’dan gelecek TOKİ heyeti, yapılan işleri yerinde inceleyecek. Eksik görülen hususlar olursa, yüklenici firmaya tamamlaması için süre verilecek. Amacımız kış gelmeden sizlerin yeni yuvalarınıza taşınması. TOKİ tarafında da bizde de bu hedef doğrultusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Kura süreciyle birlikte noter huzurunda isimler çekilecek, ardından daire seçimi yapılacak."

        Özdoğan, TOKİ ve kentsel dönüşüm yatırımlarıyla Hacılar'a güvenli, konforlu ve modern konutları kazandırmaya devam edeceklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

