Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Abdullah Koputan, Musa Onur Savaş, Furkan Keseratar
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek, Dangerfield 22, Willams 9, Doğa Adıcan, Merve Arı 17, Merve Uygül, İdil Türk , Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 7, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 15
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz, Duygu Özen 1, Asya Ülker, Damla Gezgin 6, Kübra Erat 8, Yaren Düzcü, Banu Şimşek, Yağmur Sude Güvercin, Shields 9, Dillard 3, Anigwe 16, Fraser 14
1. Periyot: 22-17
Devre: 43-32
3. Periyot: 60-45
KAYSERİ
