Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:52 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Abdullah Koputan, Musa Onur Savaş, Furkan Keseratar

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek, Dangerfield 22, Willams 9, Doğa Adıcan, Merve Arı 17, Merve Uygül, İdil Türk , Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 7, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 15

        OGM Ormanspor: Gamze Takmaz, Duygu Özen 1, Asya Ülker, Damla Gezgin 6, Kübra Erat 8, Yaren Düzcü, Banu Şimşek, Yağmur Sude Güvercin, Shields 9, Dillard 3, Anigwe 16, Fraser 14

        1. Periyot: 22-17

        Devre: 43-32

        3. Periyot: 60-45

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Hacılar'da 125 konutun kura çekimi gerçekleştirildi
        Hacılar'da 125 konutun kura çekimi gerçekleştirildi
        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücüye 75 bin 129 lira ceza uygula...
        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücüye 75 bin 129 lira ceza uygula...
        Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çakal görüntülendi
        Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çakal görüntülendi
        Kayseri'de aranan 29 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı
        Kayseri'de aranan 29 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı
        Başkan Büyükkılıç, Türk Eğitim Derneği'nin düzenlediği koşuya katıldı
        Başkan Büyükkılıç, Türk Eğitim Derneği'nin düzenlediği koşuya katıldı