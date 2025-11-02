Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında aldı

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

        Giriş: 02.11.2025 - 19:20
        Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında aldı
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

        Ligin ilk 10 haftasında 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan Kayseri temsilcisi, 11. haftada konuk ettiği Kasımpaşa'yı mağlup etti.

        Kayserispor ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçta, rakibini 3-2 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı.

        - İki teknik direktör görev aldı

        Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.

        Ardından göreve gelen Radomir Djalovic ile çıktığı 2 karşılaşmadan bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son verdi.

