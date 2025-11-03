Başkan Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi sakinlerini ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi sakinlerini misafir etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 50 milyon liralık yol ve 15 milyon liralık KASKİ yatırım hizmeti alan mahalle sakinleri, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşa hizmetin devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Bizim tek gayemiz, hemşehrilerimizin memnuniyeti ve dualarını kazanmaktır. Hizmet yolunda en büyük motivasyonumuz da halkımızla kurduğumuz bu gönül bağıdır." ifadelerini kullandı.