        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi sakinlerini ağırladı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi sakinlerini misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:03 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:03
        Başkan Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi sakinlerini ağırladı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi sakinlerini misafir etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 50 milyon liralık yol ve 15 milyon liralık KASKİ yatırım hizmeti alan mahalle sakinleri, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Vatandaşa hizmetin devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Bizim tek gayemiz, hemşehrilerimizin memnuniyeti ve dualarını kazanmaktır. Hizmet yolunda en büyük motivasyonumuz da halkımızla kurduğumuz bu gönül bağıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

