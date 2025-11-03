Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yol kenarı otoparklarda HGS ile ödeme yapılabilecek

        Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, yol kenarı otoparklarda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ödeme yapılabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:23 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:23
        
        

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda şehir içi ulaşım hizmetlerini daha modern, hızlı ve kullanıcı dostu hale getirmek için teknoloji yatırımları aralıksız devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, yeni sistem sayesinde sürücülerin, otopark çıkışlarında HGS üzerinden otomatik ödeme gerçekleştirerek zamandan tasarruf edeceğini ifade etti.

        Bugün itibariyle başlayan uygulamanın şehir içi ulaşım hizmetlerinin dijitalleşmesine katkı sunacağını belirten Canbulut, şunları kaydetti:

        "Yol kenarı otoparklarımızda HGS ile ödeme sistemine geçerek vatandaşlarımızın park deneyimini daha kolay ve hızlı hale getirdik. Bu yenilik, hem trafik akışına olumlu etki edecek hem de kullanıcılarımıza ödeme kolaylığı sağlayacaktır. HGS ile ödeme sistemi, PTT işbirliğiyle otopark altyapısına entegre edilmiştir. HGS entegrasyonu kapsamında katkılarından dolayı PTT Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyor, alternatif ödeme yönteminin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

