AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, El Cezire için "Terörsüz Türkiye" başlıklı makale yazdı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, El Cezire için "Terörsüz Türkiye: Bölgesel Dönüşümü Şekillendiren Milli Barış Tecrübesi" başlıklı makale kaleme aldı.

Cıngı, Türkiye'nin terörle mücadelede ulaştığı tarihi eşiği, bölgesel barışı değerlendirdiği makalesinde, Türkiye'nin terörden arınma sürecini modern barış tarihine örnek teşkil eden milli bir model olarak tanımladı.

Türkiye'nin bu süreçte dünyaya özgü bir barış süreci sunduğunu vurgulayan Cıngı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle Türkiye, barış sürecini herhangi bir dış arabulucuya ihtiyaç duymadan, demokratik kurumlar ve TBMM öncülüğünde başarıyla sürdürmektedir. Bu yönüyle Türkiye, dünyadaki diğer bazı IRA, ETA ve FARC gibi terör örneklerinde onlarca yılda ulaşılan barış ortamını çok daha kısa sürede tesis ederek dünyaya özgün bir barış tecrübesi sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cıngı, Türkiye'nin barış ortamıyla güçlü bir kalkınma ve yatırım ivmesi yakaladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: