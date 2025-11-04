Hacılar Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesi, kasım ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda 11 madde oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Toplantıda Özdoğan, 11 ay boyunca yürütülen çalışmaları değerlendirerek kış öncesi tamamlanan üstyapı faaliyetleri, kentsel dönüşüm projeleri ve yeni dönem yatırımları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, Kayseri Caddesi ve Hacılar Meydanı çevresinde yürütülen yenileme çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Yeni dönemde başlayacak projelere ilişkin bilgi veren Özdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni kentsel dönüşüm alanımızla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki inşaat sezonuyla birlikte bu bölgede de ilk kazmayı vurmayı planlıyoruz. Ayrıca Aşağı Mahalle birinci etap ile kaymakamlık hizmet binası arasında, Dereboğazı Caddesi üzerindeki yaklaşık 350 metrelik alanda çevre düzenlemesi ve üst yapı çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Müteahhit firmanın yağmur suyu hattı bağlantı kontrollerinin ardından kısa sürede bu bölgedeki asfaltı da bitirmeyi hedefliyoruz."