Kayseri'de otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
A.Y.B'nin kullandığı 38 AOE 649 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Buğlem Berra Alptekin'e (14) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Alptekin, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, gözaltına alındı.
