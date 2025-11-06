Kayseri'de zabıta ekipleri ekim ayında 225 yasal işlem uyguladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ekim ayında 225 yasal işlem uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin düzenini ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla ekim ayında kent genelinde çalışma yapan ekipler, 44 seyyar satıcı, 21 servis ve ticari araç, 15 market ile 91 işgal olayına müdahale etti.

Ayrıca, 38 dilenciye yönelik işlem yapan ve çevre kirliliğiyle ilgili 16 denetim gerçekleştiren ekipler, 225 yasal işlem uyguladı.

Ekipler, 7 karakol, 9 araç ve 75 personel ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.