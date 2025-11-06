Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bilişim kampı düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim Akademisi tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik kamp düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:41 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:41
        Kayseri'de lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bilişim kampı düzenlenecek
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim Akademisi tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik kamp düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, teknoloji dünyasında yetkin bireyler yetiştirmek amacıyla bu ay başlayacak ara tatilde öğrencilere yönelik başlayacak kamp, 11-14 Kasım tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek.

        Robotik kodlama, siber güvenlik, yapay zeka ve bilimin şifresi gibi verilecek derslerle öğrencilerin dijital dünyaya olan bakış açılarının geliştirilmesi hedefliyor.

