        Palas'ta "Yeşil Vatan" temalı geri dönüşüm sergisi açıldı

        Palas'ta "Yeşil Vatan" temalı geri dönüşüm sergisi açıldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde ilk ve ortaokul öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Yeşil Vatan" temalı geri dönüşüm sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:07 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:07
        Palas'ta "Yeşil Vatan" temalı geri dönüşüm sergisi açıldı
        Geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan eserlerin yer aldığı sergiye, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, Şube Müdürü Canan Daşdelen, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Sergide öğrenciler atık plastik, kağıt, cam ve ağaç yapraklarından ürettikleri sanatsal çalışmalarla çevreye duyarlılığın önemine dikkat çekti.

        Açılışta konuşan Ergül, öğrencileri çevreye olan duyarlılıklarından dolayı tebrik ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi bizler için büyük gurur kaynağı. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin doğaya sahip çıkma bilincini pekiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı çevre temalı sunumların ardından hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

