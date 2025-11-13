Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de "hırsızlık" suçundan 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:12 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:12
        Kayseri'de 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de "hırsızlık" suçundan 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (37) yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

