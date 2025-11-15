Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi 21 aileyi kolay ödeme imkanı ile ev sahibi yapacak

        Melikgazi Belediyesi, Battalgazi ve Anbar mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 21 daire için ihale düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:05 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi 21 aileyi kolay ödeme imkanı ile ev sahibi yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi, Battalgazi ve Anbar mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 21 daire için ihale düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kazan Kazan Modeli" ile tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit ödeme imkanı ile Melikgazi Belediyesi, vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor.

        Battalgazi Mahallesi'nde bulunan 13 daire ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 8 daire için 20 Kasım Perşembe günü saat 14.30’da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ihale düzenlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayalindeki eve ulaşmak isteyen tüm vatandaşları ihaleye davet etti.

        Birçok mahallede kentsel dönüşüm projelerini başarıyla yönettiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Battalgazi olarak bilinen Küçükali İkinci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki dairelerimiz ve Anbar Mahallesi’ndeki dairelerimizin satışını yapacağız. Dolayısıyla bankaya müracaat etmesine gerek kalmadan, eşit taksit ödemeleri ile daire almak isteyen vatandaşlarımızı ihalemize bekliyoruz. Yüzde 25 peşinat, ihale bedelinin geri kalanını eşit 36 ay taksitle, faizsiz, herhangi bir fiyat artışı olmadan alabileceğiniz çok muazzam bir imkan. İnşallah bu dairelerimizin satışları devam edecek. Daire alacak kardeşlerimize de Cenab-ı Allah sağlık, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesi, Sarız'da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni yeni...
        Büyükşehir Belediyesi, Sarız'da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni yeni...
        Dijitalde 'ayrılık kaygısı' Uzman Psikolog Arzu Hamurcu: "Teknolojik cihazl...
        Dijitalde 'ayrılık kaygısı' Uzman Psikolog Arzu Hamurcu: "Teknolojik cihazl...
        Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
        Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
        Melikgazi Belediyesi 21 aileyi daha kolay ödeme imkanı ile ev sahibi yapaca...
        Melikgazi Belediyesi 21 aileyi daha kolay ödeme imkanı ile ev sahibi yapaca...
        Gültepespor U-16 namağlup şampiyon
        Gültepespor U-16 namağlup şampiyon
        Kayseri Süper Amatör Küme'de 9.haftanın hakemleri belli oldu
        Kayseri Süper Amatör Küme'de 9.haftanın hakemleri belli oldu