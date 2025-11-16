Kayseri'de kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız, Pınarbaşı, Yahyalı ve İncesu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

