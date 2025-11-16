Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde toplam 79 araç ve 160 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 13:29 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:29
        Kayseri'de kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde toplam 79 araç ve 160 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız, Pınarbaşı, Yahyalı ve İncesu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

        Kırsal bölgelerde toplam 79 araç ve 160 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşıma kapanan yolları açtı.

        Ekipler, kış boyunca 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını yürütecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

