Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (38) ile 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.E. (40) operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
