Ankara'daki terör saldırısında ihmali olduğu iddiasıyla yargılanan eski İl Jandarma Komutanı'nın davası sürüyor
Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikerin şehit edilmesinin ardından Ankara'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski İl Jandarma Komutanının yargılanmasına devam edildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, dönemin İl Jandarma Komutanı tutuksuz sanık Y.Y. ve avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatini talep etti.
Sanık savunmasında, olayda bir ihmali olmadığını ve bilirkişi raporunun geldiğini belirterek, beraatini istedi.
Mahkeme başkanı ise sanığın hukuki sorumluluğun olup olmadığının tespitine yönelik bilirkişiden istenen raporun bugün geldiğini belirtti.
Mahkeme heyeti, raporu incelemek için duruşmayı erteledi.
- Olay
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında da 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.
Teröristlerin, saldırıda kullandıkları aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner tekniker olan Mikail Bozlağan'ı (24) şehit ettikten sonra gasbettikleri belirlenmişti.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından, terör saldırısının Ankara'da yapılması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 112 Çağrı Merkezi'ne gelen bir otomobile ateş açılması olayının savcılığa bildirmedikleri, olay yerinde inceleme yapmayıp gerekli tedbirleri almadıkları, aracın PTS kaydını girmemeleri nedeniyle söz konusu aracın bulunmasına yönelik gerekli araştırmanın yapılmamasına sebebiyet verdikleri iddialarıyla dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından dava açmıştı.
