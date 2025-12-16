Ankara'daki terör saldırısında ihmali olduğu iddiasıyla yargılanan eski İl Jandarma Komutanı'nın davası sürüyor

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 112 Çağrı Merkezi'ne gelen bir otomobile ateş açılması olayının savcılığa bildirmedikleri, olay yerinde inceleme yapmayıp gerekli tedbirleri almadıkları, aracın PTS kaydını girmemeleri nedeniyle söz konusu aracın bulunmasına yönelik gerekli araştırmanın yapılmamasına sebebiyet verdikleri iddialarıyla dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından dava açmıştı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında da 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.

Mahkeme başkanı ise sanığın hukuki sorumluluğun olup olmadığının tespitine yönelik bilirkişiden istenen raporun bugün geldiğini belirtti.

Sanık savunmasında, olayda bir ihmali olmadığını ve bilirkişi raporunun geldiğini belirterek, beraatini istedi.

