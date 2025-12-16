Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Ankara'daki terör saldırısında ihmali olduğu iddiasıyla yargılanan eski İl Jandarma Komutanı'nın davası sürüyor

        Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikerin şehit edilmesinin ardından Ankara'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski İl Jandarma Komutanının yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 18:07 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'daki terör saldırısında ihmali olduğu iddiasıyla yargılanan eski İl Jandarma Komutanı'nın davası sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikerin şehit edilmesinin ardından Ankara'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski İl Jandarma Komutanının yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, dönemin İl Jandarma Komutanı tutuksuz sanık Y.Y. ve avukatı katıldı.

        Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatini talep etti.

        Sanık savunmasında, olayda bir ihmali olmadığını ve bilirkişi raporunun geldiğini belirterek, beraatini istedi.

        Mahkeme başkanı ise sanığın hukuki sorumluluğun olup olmadığının tespitine yönelik bilirkişiden istenen raporun bugün geldiğini belirtti.

        Mahkeme heyeti, raporu incelemek için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında da 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.

        Teröristlerin, saldırıda kullandıkları aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner tekniker olan Mikail Bozlağan'ı (24) şehit ettikten sonra gasbettikleri belirlenmişti.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından, terör saldırısının Ankara'da yapılması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 112 Çağrı Merkezi'ne gelen bir otomobile ateş açılması olayının savcılığa bildirmedikleri, olay yerinde inceleme yapmayıp gerekli tedbirleri almadıkları, aracın PTS kaydını girmemeleri nedeniyle söz konusu aracın bulunmasına yönelik gerekli araştırmanın yapılmamasına sebebiyet verdikleri iddialarıyla dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından dava açmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa hapis ve adli para c...
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa hapis ve adli para c...
        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanma...
        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanma...
        Okandan'dan OSB'de net mesaj: "Üreten Kayseri, güçlü Türkiye"
        Okandan'dan OSB'de net mesaj: "Üreten Kayseri, güçlü Türkiye"
        Erşan'dan aile sağlığı merkezlerine ziyaret
        Erşan'dan aile sağlığı merkezlerine ziyaret
        Vali Çiçek: "Turist rehberlerinin sahadaki görüşleri bizim için önemli"
        Vali Çiçek: "Turist rehberlerinin sahadaki görüşleri bizim için önemli"
        Kayseri Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin çatısında yenileme çalışması başl...
        Kayseri Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin çatısında yenileme çalışması başl...