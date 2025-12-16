Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa hapis ve adli para cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki dosyadan ayrı yargılanan 3 sanık, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İ.G. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Aynı mahkemede ayrı bir dosyadan yargılanan sanıklar A.T. ve M.K. de savunmalarında, suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, 2 sanığa da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezası vererek, kararla birlikte tutuklanmalarına hükmetti.