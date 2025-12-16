Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa hapis ve adli para cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki dosyadan ayrı yargılanan 3 sanık, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 18:02 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa hapis ve adli para cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki dosyadan ayrı yargılanan 3 sanık, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İ.G. ve avukatı hazır bulundu.

        Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Aynı mahkemede ayrı bir dosyadan yargılanan sanıklar A.T. ve M.K. de savunmalarında, suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

        Mahkeme heyeti, 2 sanığa da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezası vererek, kararla birlikte tutuklanmalarına hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanma...
        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanma...
        Okandan'dan OSB'de net mesaj: "Üreten Kayseri, güçlü Türkiye"
        Okandan'dan OSB'de net mesaj: "Üreten Kayseri, güçlü Türkiye"
        Erşan'dan aile sağlığı merkezlerine ziyaret
        Erşan'dan aile sağlığı merkezlerine ziyaret
        Vali Çiçek: "Turist rehberlerinin sahadaki görüşleri bizim için önemli"
        Vali Çiçek: "Turist rehberlerinin sahadaki görüşleri bizim için önemli"
        Kayseri Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin çatısında yenileme çalışması başl...
        Kayseri Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin çatısında yenileme çalışması başl...
        Meteorolojiden Kayseri'ye don uyarısı
        Meteorolojiden Kayseri'ye don uyarısı