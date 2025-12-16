Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U, müşteki Şerafettin Bahadır, taraf avukatları ile CHP İl Başkanı Ümit Özer ve partililer katıldı.
Bahadır, beyanında, tedavisinin devam ettiğini ifade ederek, "Yarım bir insan oldum. Sağ elimi kullanamıyorum. Beynimde ödem oluştu, o nedenle kulağımda işitme kaybı var. Şikayetim devam ediyor. Cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.
Sanık E.U. savunmasında, olayın tesadüfen geliştiğini iddia ederek, "Öldürme kastım yoktu. Böyle olmasını istemezdim. 19 aydır tutukluyum. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Sanık M.U. ise çocuklarının mağdur olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.
Müşteki avukatının yeniden rapor aldırılması talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmedip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda tedavi gören Bahadır taburcu edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.
