        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de sahte plaka basımı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 23:00 Güncelleme: 18.11.2025 - 23:00
        Kayseri'de sahte plaka basımı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte sahte plaka basımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suçüstü yakaladıkları H.Ç. (29) ile D.A'yı (63) "Suçu bildirmeme ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına aldı.

        İkametgahlarda yapılan aramalarda 8 sahte plaka, 85 mühürlü plaka sacı, 12 mühürsüz plaka sacı, 499 plaka basımında kullanılan harf ve rakam, 1 pres makinası, 1 plaka boyama makinası, 8 plaka basım kalıbıyla plaka yapımında kullanılan çok miktarda toner, boya ve aseton ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

