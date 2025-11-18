Kayseri'de sahte plaka basımı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de sahte plaka basımı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte sahte plaka basımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suçüstü yakaladıkları H.Ç. (29) ile D.A'yı (63) "Suçu bildirmeme ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına aldı.
İkametgahlarda yapılan aramalarda 8 sahte plaka, 85 mühürlü plaka sacı, 12 mühürsüz plaka sacı, 499 plaka basımında kullanılan harf ve rakam, 1 pres makinası, 1 plaka boyama makinası, 8 plaka basım kalıbıyla plaka yapımında kullanılan çok miktarda toner, boya ve aseton ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
