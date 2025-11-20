Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi'de 2 mahalleye sosyal tesis inşa edilmesi planlanıyor

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından 2 mahalleye sosyal tesis yapılması planlanıyor.

        Giriş: 20.11.2025 - 11:50 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:50
        Melikgazi'de 2 mahalleye sosyal tesis inşa edilmesi planlanıyor
        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından 2 mahalleye sosyal tesis yapılması planlanıyor.

        Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sosyal yaşamını desteklemek ve ilçenin sosyal alanlarını daha da zenginleştirmek amacıyla Demokrasi ve Osmanlı mahallelerine sosyal tesis inşa edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yerilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vizyon projeleri hayata geçirerek ilçeye hem sosyal ve kültürel hem de ekonomik açıdan önemli katkı sağladıklarını belirtti.

        Amaçlarının mahallelerde hemşehrilerinin kaliteli zaman geçirebileceği, nitelikli, modern bir yaşam alanları oluşturma olduğunu dile getiren Palancıoğlu, "Bu yeni sosyal tesislerimiz, inşallah ilçemize değer katacak ve sosyal hayatı daha da canlandıracak. Osmanlı Mahallesi'ne yapacağımız sosyal tesiste dinlenme alanları, kafeterya yer alacak. Kadınlar, gençler ve yaşlılarımız olmak üzere her yaş grubuna hizmet edecek. Aynı şekilde benzer bir diğer sosyal tesisimizi de Demokrasi Mahallemize yapacağız. Birçok yaştan vatandaşımız burada keyifli zaman geçirecekler. Tesisimiz tamamlandığında vatandaşların buluşma noktası haline gelecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

