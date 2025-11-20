Kayseri'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda, traktör ve tarım araçlarının düşük görünürlüğünden kaynaklanan trafik kazalarını azaltmak amacıyla Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından temin edilen 275 üçgen reflektör, traktör sahiplerine dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı ve Sarız trafik timlerince "Reflektör tak, görünür ol" projesi kapsamında program düzenlendi.

