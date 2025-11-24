KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karamustafa, mesajında, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en değerli rehberler olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin her bir bireyin hayatında unutulmaz izler bırakan rehberler olduğunu vurgulayan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Öğrenmek, öğretmek ve bilgiye ulaşmak, bireylerin ufkunu genişleten, toplumların gelişmesini sağlayan en temel unsurlardır. Öğretmenlerimiz, bilgiyi aktarma sorumluluklarının ötesinde, gençlerimize doğruyu, iyiyi ve güzeli gösteren, onların hayat yolculuklarına ışık tutan müstesna şahsiyetlerdir. Öğrencilerin, kendi potansiyellerini keşfetme sürecine rehberlik eden bu meslek, sabır, özveri ve fedakarlığın harmanlandığı kıymetli bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle, mesleğini sevgiyle, azimle ve özveriyle icra eden tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyor, günlerini gönülden kutluyorum."