        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:06 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:06
        KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Karamustafa, mesajında, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en değerli rehberler olduğunu belirtti.

        Öğretmenlerin her bir bireyin hayatında unutulmaz izler bırakan rehberler olduğunu vurgulayan Karamustafa, şunları kaydetti:

        "Öğrenmek, öğretmek ve bilgiye ulaşmak, bireylerin ufkunu genişleten, toplumların gelişmesini sağlayan en temel unsurlardır. Öğretmenlerimiz, bilgiyi aktarma sorumluluklarının ötesinde, gençlerimize doğruyu, iyiyi ve güzeli gösteren, onların hayat yolculuklarına ışık tutan müstesna şahsiyetlerdir. Öğrencilerin, kendi potansiyellerini keşfetme sürecine rehberlik eden bu meslek, sabır, özveri ve fedakarlığın harmanlandığı kıymetli bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle, mesleğini sevgiyle, azimle ve özveriyle icra eden tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyor, günlerini gönülden kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

