Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yalçın, Akçakaya Mahallesi Sosyal Tesisi’nde muhtarlarla toplantı yaptı.
Programda mahallelerin genel durumu değerlendirildi.
Başkan Yalçın, programda yaptığı açıklamada, muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelip istişarelerde bulunduklarını ifade etti.
Programa, Kaymakam İlyas Memiş de katıldı.
