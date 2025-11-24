Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:05 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:05
        Başkan Yalçın muhtarlarla bir araya geldi
        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yalçın, Akçakaya Mahallesi Sosyal Tesisi’nde muhtarlarla toplantı yaptı.

        Programda mahallelerin genel durumu değerlendirildi.

        Başkan Yalçın, programda yaptığı açıklamada, muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelip istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

        Programa, Kaymakam İlyas Memiş de katıldı.

