        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın acı günü

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın acı günü

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ı kaybettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:12 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:12
        Büyükkılıç, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

        Ağabeyinin gönül yapmayı, iyiliği çoğaltmayı hayatının merkezine koymuş, arkasında dualarla anılacak güzel izler bırakmış bir hayırsever olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Bizlere her daim duruşu, merhameti ve çalışkanlığıyla örnek oldu. Acımız büyük. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başımız sağ olsun. Cenazemiz, 26 Kasım Çarşamba günü öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camisi'nden kaldırılacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

