Kayseri'de, aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski polis S.Ö. (53) ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Y'yi (49) yakaladı.

