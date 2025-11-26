Habertürk
        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg'dan Vali Çiçek'e ziyaret

        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg'dan Vali Çiçek'e ziyaret

        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:28 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:28
        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg'dan Vali Çiçek'e ziyaret
        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Sorg, Vali Çiçek'e ziyarette bulundu.

        İki ülke arasındaki ilişkiler, yerel düzeyde yürütülen projeler ve işbirliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Çiçek, "Büyükelçi Sorg'u ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor, ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükelçi Sorg da misafirperverliği nedeniyle Çiçek’e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

