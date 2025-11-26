Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg'dan Vali Çiçek'e ziyaret
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Sorg, Vali Çiçek'e ziyarette bulundu.
İki ülke arasındaki ilişkiler, yerel düzeyde yürütülen projeler ve işbirliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Çiçek, "Büyükelçi Sorg'u ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor, ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Sorg da misafirperverliği nedeniyle Çiçek’e teşekkür etti.
