Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg'dan Vali Çiçek'e ziyaret

Büyükelçi Sorg da misafirperverliği nedeniyle Çiçek’e teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, yerel düzeyde yürütülen projeler ve işbirliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Çiçek, "Büyükelçi Sorg'u ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor, ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Sorg, Vali Çiçek'e ziyarette bulundu.

