Kayseri'de kayınvalidesini tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.
TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki ikamette S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.U, yanında bulunan tabancayla kayınvalidesine ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, M.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan S.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayı gerçekleştiren kişinin polis memuru olduğu belirtildi.
