        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kayınvalidesini tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:13
        Kayseri'de kayınvalidesini tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki ikamette S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.U, yanında bulunan tabancayla kayınvalidesine ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, M.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan S.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, olayı gerçekleştiren kişinin polis memuru olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

